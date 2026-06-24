Morelia, Mich.- Miércoles 24 de junio de 2026.- Un automóvil particular y una patrulla de la Policía Auxiliar protagonizaron un choque sobre el Libramiento Sur de Morelia, incidente que dejó únicamente daños materiales, informaron fuentes de tránsito.

El percance se registró durante la mañana de este miércoles frente al fraccionamiento Lomas de La Huerta, a la altura del gimnasio Seven Days Express, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.

En el lugar se observó que la unidad oficial involucrada corresponde a una patrulla de la Policía Auxiliar con número económico 012.