Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2026.- Como parte de su compromiso con el bienestar animal y la conservación de la vida silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó las gestiones de traslado de los tres ejemplares que permanecían bajo el resguardo del Zoológico de Morelia tras haber sido decomisados en distintos operativos.

Luego de concluir satisfactoriamente su etapa de recuperación en el parque y una vez que las autoridades ambientales determinaron su destino, el tigre y la leona fueron trasladados a un centro especializado donde continuarán recibiendo los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. Por su parte, el cachorro de jaguar fue canalizado a otro zoológico, donde se dará seguimiento a su proceso de desarrollo y manejo.

El director del recinto, Julio César Medina Ávila, destacó que la institución mantiene una estrecha coordinación con la Profepa y otras autoridades ambientales para brindar atención a ejemplares rescatados, lo que contribuye a su recuperación y bienestar. “Cada traslado representa la culminación de meses de trabajo por parte de nuestro personal, con el objetivo de ofrecer a cada ejemplar las mejores condiciones para su recuperación”, señaló.

El tigre y la leona fueron rescatados en enero pasado en un predio del municipio de Jiquilpan, mientras que el jaguar fue recibido apenas hace unas semanas, proveniente de un decomiso en Zitácuaro. Los tres felinos llegaron en condiciones que requerían atención especializada, por lo que recibieron valoración médica, rehabilitación, alimentación y monitoreo permanente por parte del equipo de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores de la institución.

Con estas acciones, el Zoológico de Morelia fortalece su papel como aliado estratégico en la atención de ejemplares que requieren resguardo temporal, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad y a la construcción de una cultura de respeto hacia la vida silvestre.