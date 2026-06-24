Morelia, Mich., 24 de junio de 2026.-El diputado Reyes Galindo Pedraza, puso sobre la mesa del pleno del Congreso de Michoacán, una iniciativa para que en todos los planteles educativos del estado, exista un Cartel Oficial Informativo para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, que contenga de manera clara y visible los medios institucionales de orientación, atención y denuncia ya existentes.

Con esta propuesta, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, dijo que se busca Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares, como parte de una responsabilidad institucional y del compromiso moral que compartimos como sociedad.

Asimismo, agregó que con estas adiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán, tambien se prevé la integración de un Registro Estadístico Estatal de Violencia Escolar, que permita conocer con mayor precisión la realidad que viven nuestras escuelas, identificar tendencias y generar información útil para la creación de políticas públicas más efectivas.

“La violencia escolar es una realidad que sigue afectando a miles de niñas, niños y adolescentes. Aunque en este Congreso se han impulsado importantes acciones para atender esta problemática, aún existe un obstáculo que debemos reconocer: muchas familias y los propios estudiantes desconocen dónde acudir, cómo pedir ayuda o cuáles son los mecanismos existentes para denunciar situaciones de acoso o violencia escolar”, expuso.

“Porque de nada sirve contar con leyes, protocolos y procedimientos si quienes necesitan utilizarlos no conocen su existencia.

¿Cuántos padres de familia saben exactamente a quién acudir cuando su hijo es víctima de bullying?¿Cuántos estudiantes conocen sus derechos o saben que existen mecanismos institucionales para protegerlos?”, agregó.

En ese contexto., el líder parlamentario del PT enfatizó que esta iniciativa parte de una idea sencilla pero necesaria: acercar la información a quienes más la necesitan, pues no se están creando nuevos procedimientos, ni nuevas obligaciones para las familias, sino fortaleciendo el acceso a la información para que ningún estudiante o padre de familia deje de solicitar ayuda por desconocimiento.

“Porque para prevenir también es necesario conocer, y porque las decisiones públicas deben construirse con información real y no únicamente con percepciones.Cuando un niño le dice a sus padres que no quiere ir a la escuela; cuando una adolescente guarda silencio por miedo a las burlas o cuando una familia no sabe a quién acudir para pedir ayuda, el Estado tiene la obligación de actuar”, acotó Reyes Galindo.

Por último, el legislador dijo que esta iniciativa busca precisamente que la información llegue a todos, que los mecanismos existentes sean visibles y accesibles, y que se puesa avanzar hacia escuelas más seguras, más inclusivas y libres de violencia.