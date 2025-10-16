Morelia, Mich.- Jueves 16 de octubre de 2025.- Una carambola vehicular se registró la mañana de este jueves sobre el puente del Libramiento Norponiente de Morelia, justo a la altura de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), hecho que dejó una persona lesionada y varios daños materiales, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió sobre carriles centrales, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Quiroga hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca. Se trató de un choque por alcance y en cadena, en el cual participaron cinco automotores.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales y paramédicos, éstos auxiliaron al herido y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Asimismo un agente municipal se encargó del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y unas grúas retiraron los carros siniestrados. Las unidades afectadas son: una camioneta Chevrolet, un auto Hyundai, un Nissan March, un Dodge Attitude y una camioneta Fiat.