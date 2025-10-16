Morelia, Mich.- Jueves 16 de octubre de 2025.- Una choza de madera ardió en llamas durante la mañana de este en un predio de la colonia Obrera, ubicada en Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro tuvo lugar a la orilla de la calle Artículo 123. Unos vecinos vieron la lumbre y el humo, así que lo reportaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.

En el sitio se presentaron bomberos estatales, quienes sofocaron la quemazón, pero la vivienda terminó devastada. Por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Se desconoce cómo inició el fuego, comentaron las fuentes.