“Sé genial en internet”, próximo webinar al que invita la SEE

Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2020.- Se genial en internet: uso seguro y responsable, es el tema del próximo webinar que se realizará mañana miércoles 24 de junio, al que invita la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), en coordinación con Google For Education para promover el uso seguro de las redes sociales.



Es así, a partir de las 11:00 horas, Margarita Abella Hernández y Romina Riviello Kernion serán las ponentes y expositoras de este curso en línea, que forma parte de las acciones que implementó la SEE para fortalecer el sistema educativo a distancia, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.



Destacar que Abella Hernández es especialista en educación a usuarios en seguridad digital y trabaja para el equipo de Seguridad y Confianza en Google; además de que lidera proyectos en Latinoamérica para enseñar a los usuarios sobre la importancia de estar seguro en línea y de la responsabilidad de la ciudadanía digital en nuestros días.



Por su parte, Riviello Kernion, cuenta con experiencia intereses de 7 años en ciudadanía digital, las alfabetizaciones XXI y la adopción de tecnología educativa, se ha dedicado a crear conciencia del uso responsable y seguro de la tecnología a padres, profesores niños y jóvenes, a efecto de que las generaciones futuras cambien el mundo a un lugar mejor, y la importancia de los esfuerzos para promover un uso más seguro, inteligente, respetuoso y creativo de la tecnología.



Este tipo de webinars, ayudan a la comunidad estudiantil a reforzar los procesos de enseñanza aprendizaje y mejora el desarrollo académico de los mismos.