Madero, Mich- Jueves 04 de septiembre de 2025.- Un camión cisterna que transportaba chapopote (asfalto) se desbarrancó en la carretera Villa Madero-Nocupétaro; el chofer quedó malherido, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este jueves en las cercanías de La Parotita y a la altura del sitio conocido como “El Cargadero”. La mencionada unidad quedó siniestrada a una profundidad aproximada de 25 metros.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, después acudieron patrulleros, paramédicos y bomberos municipales, quienes auxiliaron al lesionado, lo sacaron del referido vehículo y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Trascendió que el paciente responde al nombre de José Julián, de 56 años de edad, con domicilio en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo y de las acciones conducentes.