Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- En la Escuela Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, cientos de adolescentes solían asistir a clases en aulas improvisadas. Esta situación cambió con la intervención de la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, que edificó un nuevo plantel para garantizar condiciones dignas, seguras y adecuadas. Próximamente, en este mismo espacio, se pondrá en marcha la segunda etapa de construcción.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), bajo la titularidad de Rogelio Zarazúa Sánchez, ejecutará la construcción de dos canchas de fútbol 7 con gradería, sanitarios y cercado perimetral. El proyecto incluye también dos edificios que albergarán talleres, laboratorios, oficinas administrativas y baños, además de una zona recreativa, caseta de acceso, estacionamiento y andadores de conexión.

La SCOP concluyó la primera etapa del proyecto, que consta de siete edificios con 16 aulas, laboratorio, módulo de baños y cooperativa. La infraestructura entregada incluye un comedor con lonaria, plaza cívica, cancha de usos múltiples con arcotecho, andadores y jardineras. El complejo cuenta además con barda perimetral, una sección de muro punta de gis, pórtico de acceso y dos cisternas, una de agua potable y otra de captación pluvial.

Las nuevas instalaciones permitirán incrementar la matrícula a más de 800 estudiantes. Asimismo, la secundaria se integra al Complejo Educativo “Villas del Pedregal”, que ya cuenta con preescolar, primaria y un plantel del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi).