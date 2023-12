Salud | Cadenas de farmacias comercializarán la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en México

Las cadenas de farmacias como lo son Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides y Farmacias San Pablo son las primeras farmacias en adquirir y tener disponible la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

Por ello, Pfizer informó que “una vez que llegue a México el primer cargamento de la vacuna actualizada de Pfizer contra el COVID-19 el pasado 15 de diciembre dicho biológico se encontrará disponible en las principales cadenas de farmacias del país para su adquisición” y complementaron mencionando que lo anterior solo el plan de arranque para comercializar el antídoto a través de distinto medios.

No obstante, La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) expresó que la vacuna no estará accesible en todas las farmacias solo en puntos de salud con licencias especiales.

El 7 de diciembre del presente año las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna recibieron aprobación de registro sanitario por parte de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y tras su aprobación dicha comisión hizo un llamado a la población sobre utilizarlas responsablemente y solo bajo prescripción médica.

Además, aunque sobre los costos no se ha detallado se espera que sea accesible a la población, sin embargo el Presidente Andrés Manuel expresó que no piensan incurrir en la regularización del costo en el mercado privado. No obstante, en Farmacias del Ahorro tendrá un costo aproximado de 859 pesos, mientras que en Farmacias San Pablo el costo será de 998 pesos.

En relación a la disponibilidad para la población de adquirir la vacuna será posiblemente esta semana que se inicie con la comercialización de las dosis.