Entretenimiento | Céline Dion empeora en su estado de salud y pierde el control de sus músculos

Céline Dion, cantante canadiense, pierde el control de sus músculos como consecuencia del síndrome de persona rígida (SPR) que ha padecido durante años, la cual es una enfermedad neurológica, según declaraciones de Claudette Dion, hermana de la cantante.

Céline Dion declaró en 2021 que sufría de una enfermedad que afectaba el sistema nervioso y le provocaba espasmos musculares, debido a ello se vio obligada a cancelar los conciertos de Las Vegas que iba a realizar el mismo año mencionado.

Además, un año después la enfermedad obligó a la cantante canadiense de 55 años de nuevo a cancelar su gira en Europa que se tenía prevista para 2023 y posteriormente fue forzada a cancelar la totalidad de sus giras, debido que su estado de salud cada vez era más negativo y afectaba en todos los aspectos de su vida.

No obstante, su hermana declaró que sigue trabajando su hermana Céline, pero ya no canta debido a que perdió el control de sus músculos. En relación a ello, la artista canadiense declaró que sus cuerdas vocales, que son un músculo, están afectadas y es la razón de no poder seguir con su ocupación de cantante.

Sin embargo, su hermana Claudette expresó que que el objetivo ideal es volver a los escenarios en un estado de salud lo más óptimo posible que le permita cantar, talento que le ha proporcionado el reconocimiento de dos Óscar y varios premios Grammy.