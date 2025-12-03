Morelia, Michoacán; 02 diciembre de 2025.- El gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, está comprometido en escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, por ello, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), arrancó las asambleas del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelia en las 14 tenencias.

Mediante estas sesiones con gran participación de habitantes de las tenencias morelianas, se revisan las acciones atendidas por la Saderm en meses pasados, a raíz de las peticiones que se presentaron en cada lugar, dando así solución a las necesidades en el área rural.

Cabe recordar que, durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, se llevó a cabo una ronda previa de asambleas, con la finalidad de escuchar las peticiones y necesidades de los habitantes en temas de infraestructura, impulso agrícola y rehabilitación de caminos, entre otros.

“La instrucción del alcalde Alfonso Martínez, es dar seguimiento a las demandas de las y los morelianos, por ello regresamos al área rural, revisaremos las solicitudes que se plantearon en la primera visita y su resolución, para así continuar atendiendo las necesidades de las y los habitantes”, señaló Roberto Carlos López García, titular de la Saderm.