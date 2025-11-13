Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2025.- El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, brinda apoyo a productores ganaderos a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm), la cual realizó vacunación y desparasitación a bovinos en la localidad de Tumbisca de la tenencia de Jesús del Monte.

Mediante el Programa de Sanidad Animal, se aplicaron un total de más de 120 dosis, de las que 60 fueron vacunas y 60 desparasitantes a cabezas de ganado, para mejorar sus condiciones de salud y beneficiando a productores ganaderos.

Esto contribuye a mantener los hatos de nuestro municipio sanos, al intervenir en la mejora y aumento en las unidades de producción.

Lo anterior incluyó la aplicación de un paquete básico integral de vacunación, desparasitantes y vitaminas, que se compone de la vacuna Biobac, que previene 11 enfermedades, la vacuna contra la fiebre carbonosa y el desparasitante Closiver con base en Ivermectina.

Dicha acción permitirá mejorar la condición zoosanitaria de las Unidades de Producción Pecuaria y así contar con un ganado sano y fortalecido.

Algunas de las enfermedades que se previenen con la vacunación a bovinos son: la pierna negra, edema maligno, hepatitis, fiebre carbonosa y parasitosis, entre otras, así como también funcionan como acaricida, control de piojos y garrapatas.

“Al brindar el servicio gratuito de vacunación y desparasitación en bovinos, se contribuye a mejorar la calidad de productos cárnicos y lácteos, evitando así enfermedades y generando una mayor actividad económica para las y los productores ganaderos”, señaló Roberto Carlos López García, titular de la Saderm.