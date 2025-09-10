Zinapécuaro, Mich.- Miércoles 10 de septiembre de 2025.- Dos sacerdotes fueron víctimas de unos amantes de lo ajeno sobre la carretera Maravatío-Morelia; los delincuentes, a mano armada, intentaron robar la camioneta de los hoy ofendidos y en la acción balearon a uno de ellos, quien quedó herido, informaron fuentes policiales.

Lo anterior se registró durante la madrugada de este miércoles en el kilómetro 124 de la citada vialidad, a la altura de la población de El Madroño, municipio de Zinapécuaro.

Tras la agresión, los criminales escaparon y los afectados pidieron ayuda. En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al clérigo lesionado, mismo que padeció un impacto de proyectil en el pie izquierdo.

El paciente fue canalizado a un hospital privado para su adecuada atención médica, él responde al nombre de Erick L., de 51 años de edad. El otro masculino religioso resultó ileso, él se identificó como Jorge Matías, de 45 años.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes. En cuanto al vehículo de los susodichos, uno de ma marca Volkswagen Nivus, modelo 2024, color gris, éste fue retirado por una grúa y llevado a un corralón.