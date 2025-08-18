Morelia, Michoacán, 18 de agosto de 2025.- Esta mañana en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó los avances del esquema operativo en la región Apatzingán, que fue implementado desde el mes de octubre del 2024.

Se destacó el sistema preventivo que se realiza desde las 33 Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), instaladas en puntos estratégicos de los municipios que comprenden la zona de Tierra Caliente, donde los elementos de la Guardia Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y Policías municipales, llevan a cabo las tareas para la disuasión del delito.

Como resultado de estos trabajos se han detenido a 372 personas, de cuales 174 han sido vinculadas a grupos delictivos, 28 tienen nacionalidad extranjera y 64 han sido abatidas. De igual forma, se han localizado y desactivado dos mil 601 artefactos explosivos en la región, así como asegurado 398 armas de fuego, dos mil 66 cargadores y 71 mil 341 municiones.

Las acciones encaminadas a combatir los delitos contra la salud también han tenido avances, “han sido desmantelados cuatro laboratorios clandestinos para la elaboración de enervantes, y se han decomisado más de 3 mil kilogramos de metanfetamina, y 9 mil 570 plantas de marihuana”, comentó el titular de SSP.

También se han reforzado los patrullajes por aire y tierra, en motocicleta y con uso de drones con el despliegue de más 429 elementos de las instituciones de seguridad mencionadas, quienes trabajan día y noche para disuadir el homicidio doloso y los delitos de alto impacto.

Asimismo, la estrategia nacional contra la extorsión ha dado resultados en la región de Tierra Caliente, donde disminuyó la incidencia de este delito, gracias al trabajo interinstitucional, acompañado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; logros que han posicionado a Michoacán como el tercer estado con mejores resultados en el combate a este delito.

Para finalizar, Oseguera Cortés refirió que los trabajos de este esquema operativo se refuerzan día con día, y se llevan a cabo de la mano de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a favor de la obtención de resultados positivos para la población.