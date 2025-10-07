Morelia, Mich.- 07 de octubre 2025.– La Expo Ganadera Michoacán 2025 concluyó con resultados altamente positivos, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector agropecuario en el estado. Así lo informó el M.V.Z. Emilio Vieyra Vargas, titular del Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga), quien destacó la activa participación de productores, expositores y familias michoacanas durante los siete días de actividades, del 26 de septiembre al 3 de octubre.

Vieyra Vargas señaló que la expo generó una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, producto de la venta de ganado con alta calidad genética, maquinaria agrícola, implementos para el campo, forrajes y diversos productos vinculados al sector agropecuario.

“ Fueron ciento cincuenta sementales los que se comercializaron, nosotros en Cefoga cumplimos con el objetivo de aportar subsidios a los ganaderos, y esto generó un balance muy positivo. Los productores y expositores reportaron buenas ventas, hubo una gran respuesta del público, y logramos hacer lazos entre, quienes impulsan a la ganadería y la producción en Michoacán”, expresó el funcionario.

Durante el evento, se realizaron exhibiciones de semental bovino, ovino y porcino, además de actividades técnicas, conferencias, exposiciones comerciales y dinámicas familiares, que atrajeron a miles de visitantes.

El titular de Cefoga subrayó que este tipo de eventos no solo impulsan la economía del sector, sino que también promueven la profesionalización y el intercambio de experiencias entre ganaderos y proveedores.

“Ya estamos trabajando en la edición 2026, con la meta de superar los resultados de este año y seguir posicionando a Michoacán como un referente nacional en la ganadería y la producción agropecuaria, las agencias automotrices, los comercializadores de remolques y tractores ya están más que listos para la siguiente Expo”, agregó Vieyra Vargas.

Con esta edición, la Expo Ganadera Michoacán reafirma su papel como un espacio de desarrollo, innovación y encuentro para los productores del campo, fortaleciendo la economía rural y el orgullo del sector en la entidad.