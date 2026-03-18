RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Morelia, Mich.- Miércoles 18 de marzo de 2026.- Un reporte de conato de incendio al

interior de una sucursal de Starbucks, localizada a la orilla de la Calzada La Huerta, en

la ciudad de Morelia, movilizó a elementos de bomberos de la Coordinación Estatal de

Protección Civil Michoacán (CEPCM), así como a policías locales.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hecho ocurrió alrededor de las 10:55 horas

de este miércoles, cuando unos trabajadores le daban mantenimiento a un transformador

de energía eléctrica dentro del establecimiento.

En determinado momento, el equipo explotó y comenzó a emitir fuego y humo, lo que

alertó a empelados y clientes que se encontraban en el sitio, quienes solicitaron apoyo al

número de emergencias.

Posteriormente, arribaron los vulcanos, mismos que inspeccionaron el lugar, pero la

situación ya estaba controlada. No se reportaron daños en el inmueble, únicamente

afectaciones en el aparato eléctrico. Finalmente, los rescatistas emitieron algunas

recomendaciones al personal del negocio y se retiraron del sitio.