RED 113 MICHOACÁN/ Redacción
Morelia, Mich.- Miércoles 18 de marzo de 2026.- Un reporte de conato de incendio al
interior de una sucursal de Starbucks, localizada a la orilla de la Calzada La Huerta, en
la ciudad de Morelia, movilizó a elementos de bomberos de la Coordinación Estatal de
Protección Civil Michoacán (CEPCM), así como a policías locales.
De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hecho ocurrió alrededor de las 10:55 horas
de este miércoles, cuando unos trabajadores le daban mantenimiento a un transformador
de energía eléctrica dentro del establecimiento.
En determinado momento, el equipo explotó y comenzó a emitir fuego y humo, lo que
alertó a empelados y clientes que se encontraban en el sitio, quienes solicitaron apoyo al
número de emergencias.
Posteriormente, arribaron los vulcanos, mismos que inspeccionaron el lugar, pero la
situación ya estaba controlada. No se reportaron daños en el inmueble, únicamente
afectaciones en el aparato eléctrico. Finalmente, los rescatistas emitieron algunas
recomendaciones al personal del negocio y se retiraron del sitio.