La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud para su atención, el oficio de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre el dictamen de impacto presupuestal de la iniciativa en materia de prohibición de cigarrillo electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos.

Se informó que se recibió el dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillo electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la atención de salud de la población.

Además, se pidió publicar el documento en la Gaceta Parlamentaria e integrarlo en el expediente correspondiente.

Cita próxima sesión

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 8 de octubre, a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.