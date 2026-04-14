Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026. – Tras el receso por las vacaciones de Semana Santa, se reanudó la fase estatal de la Universiada 2026, que se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y que vio actividad en las disciplinas de voleibol de sala y fútbol soccer.

En lo que se refiere a los nicolaitas fue el fútbol soccer varonil el que sacó la casta al golear 6-0 a la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en partido de la Jornada 4, que se realizó en el Estadio Universitario Hidalgo.

Con su cuarto triunfo consecutivo, los Zorros prácticamente aseguran su calificación a la etapa regional luego de también haber derrotado a la Universidad de Morelia (UDEM), Tecnológico del Valle y Universidad de Durango, y este martes enfrentarán a la Escuela Normal de Tiripetío.

Por su parte, el equipo varonil de voleibol de sala se quedó prácticamente sin posibilidades de acceder al regional al perder sus dos encuentros de este lunes: 2 sets a 1 ante la Universidad Montrer y 2-0 a manos de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF).

Este martes cerrará su actividad el cuadro varonil de voleibol ante la Escuela Normal de Tiripetío y también debutará el conjunto femenil de voleibol de sala con dos partidos, uno ante la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) y otro ante la Universidad de Durango.