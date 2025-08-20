Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Con el próximo inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a madres y padres de familia a aprovechar los últimos días de vacaciones para asegurar que los niños y niñas tengan su esquema de vacunación completo.

La vacunación es una de las herramientas más efectivas para proteger a las y a los estudiantes de enfermedades prevenibles y garantizar un regreso a clases seguro y saludable, por ello, se hace un llamado a la población para que revisen la Cartilla Nacional de Salud y verifiquen si todas las vacunas correspondientes a la edad de sus hijos e hijas han sido aplicadas.

Entre las vacunas que no deben faltar se encuentra la vacuna triple viral SRP, que protege contra sarampión, rubeola y parotiditis, la cual se aplica una dosis a los 12 meses, la segunda a los 18 meses y un refuerzo a los seis años, para asegurar que cuenten con ella antes de ingresar al primer grado de primaria.

En caso de tener dudas sobre los esquemas de vacunación o detectar que falta alguna dosis, puede acudir al centro de salud más cercano, la SSM cuenta con 364 en todo el estado, donde el personal revisará la cartilla e indicará las vacunas necesarias para que sean aplicadas de forma gratuita.

La SSM recuerdan que contar con esquemas de vacunación completos no solo protege a cada estudiante de forma individual, sino que también contribuye a la salud colectiva de toda la comunidad escolar.