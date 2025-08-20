Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a toda la ciudadanía a disfrutar este miércoles 20 de agosto de dos funciones de la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025, en Morelia y Uruapan, con acceso libre.

En Uruapan, la compañía Vaso Teatro presentará “Tobogán” a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura. Dirigida a público mayor de 12 años, esta comedia reflexiona con humor sobre la adolescencia, los riesgos de la sexualidad irresponsable y las violencias que enfrentan las mujeres. Vaso Teatro, compañía fundada en 2010, se caracteriza por la creación de textos originales y cuenta con un sólido recorrido en festivales como la Muestra Nacional de Teatro Colima 2019.

En Morelia, la cita es a las 19:00 horas en el Teatro Melchor Ocampo con la puesta en escena “Gravedad cero”, a cargo de Catexia Teatro y Vertebral Teatro Físico, dirigida también a público mayor de 12 años. La obra narra la historia de Tina, una adolescente que enfrenta la pérdida, la violencia y la precariedad de su entorno, encontrando en el correr un acto de resistencia. Catexia, fundada en 2010 en Morelia, se ha consolidado por su trabajo con jóvenes audiencias y proyectos comunitarios contra la violencia.

Con estas funciones, la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025 continúa acercando al público lo mejor de la creación escénica local. La invitación está abierta a todas y todos para asistir y vivir estas historias de humor, reflexión y resiliencia.