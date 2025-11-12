Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- Con el compromiso de fortalecer la coordinación institucional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó una reunión con titulares de subsistemas de educación media superior, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado, en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia Social.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, destacó que estos dos niveles educativos constituyen uno de los grandes pilares del plan, e invitó a las y los titulares de los subsistemas, tecnológicos y universidades a continuar trabajando con orden, compromiso y enfoque en las juventudes.

Durante el encuentro, se destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado a través del Plan Michoacán, que contempla importantes acciones en materia de infraestructura educativa, becas para fortalecer la formación de miles de jóvenes, así como la apertura de cinco nuevas sedes de la Universidad Rosario Castellanos en la entidad, entre otras iniciativas.

“Requeriremos del esfuerzo de nuestras instituciones para que continúen trabajando con orden y siempre enfocadas en lo más valioso de una sociedad, sus juventudes”, puntualizó Sosa Olmeda.

En la reunión también participaron los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; y la titular de Educación, Gabriela Molina, quienes expusieron los alcances, objetivos y estrategias del Plan Michoacán..