Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- Como parte de la estrategia implementada por el Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) para prevenir cadenas de transmisión por sarampión en escuelas, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), acerca la inmunización a centros educativos de Apatzingán, Uruapan, Los Reyes y Nahuatzen.

En Apatzingán, habrá jornada de vacunación el 10 de febrero en las primarias “1 de mayo” y “Leandro Valle”; el 11 de febrero en la escuela “Mc Gregor” y el Instituto del Valle de Apatzingán; el 12 de febrero en las primarias “Luis Donaldo Colosio” y “Juan de la Barrera”, y finalmente, el 13 en la primaria “Constituyentes de Apatzingán”.

En Uruapan, las brigadas estarán el 10 de febrero en la Secundaria Técnica No. 2 y la primaria “Francisco J. Múgica”; el 11 de febrero en la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”; los días 11 y 12 de febrero en la secundaria en la localidad de Angahuan, y el 13 en el jardín de niños “Manuel Pérez Coronado” en Infonavit Patria.

En el municipio de Los Reyes, el 10 de febrero en los preescolares “Mentes Brillantes” y “Espiral”; “Primavera” el 11 de febrero; “Colorín Colorado” el 12 de febrero, y en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), el 13 de febrero. El 10 de febrero una brigada visitará la primaria “Vasco de Quiroga” y el 11 de febrero la “Aranti” de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

En estrecha coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), las brigadas de vacunación programan sus visitas conforme a la ubicación geográfica de los planteles y sus respectivos horarios escolares, garantizando así una cobertura eficiente en cada centro educativo.

A la fecha, la SSM no registra casos de sarampión en escuelas, no obstante, es fundamental garantizar que las niñas y niños cuenten con sus esquemas completos. Por tal motivo, la SSM reitera la invitación a madres y padres de familia para revisar las Cartillas Nacionales de Salud y asegurar la protección de sus hijas e hijos.