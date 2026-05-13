Morelia, Mich., 13 de mayo de 2026.-Durante la sesión de este miércoles en el Congreso de Michoacán, fue aprobado por unanimidad el dictamen para que las Instancias de la Mujer en cada ayuntamiento de la entidad, sean presididas por una mujer, esto, a propuesta del diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo.

Lo anterior, a través de la reforma a los artículos 40, 50 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que busca que la participación de la mujer en la política además de ser un derecho humano, se establezca como una condición necesaria para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación democrática.

“La paridad de género, no solo debe limitarse a la conformación de los Ayuntamientos, sino que debe garantizarse en las posiciones estratégicas desde donde se impulsan políticas públicas que incidan en la vida de las mujeres. En este contexto, las Instancias de la Mujer en los ayuntamientos, juegan un papel crucial en la generación de estrategias municipales orientadas a prevenir la violencia de género, promover la equidad y garantizar el acceso a oportunidades para todas”, expuso el líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano.

Asimismo, el congresista argumentó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de generar políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres, mientras que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala la obligación de las autoridades de garantizar su participación efectiva en todos los ámbitos de la vida pública.

No obstante, precisó que a pesar de estos avances legislativos, en muchos municipios las políticas de género siguen siendo relegadas o minimizadas, al estar en manos de personas que no cuentan con la perspectiva de género necesaria para atender las problemáticas de las mujeres con la sensibilidad y profundidad que requieren.

Reyes Galindo, agregó que esta reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, busca garantizar que las Instancias de la Mujer en los ayuntamientos sean presididas por una mujer, no como una concesión, sino como un acto de justicia y congruencia con la naturaleza de su función. La integración de estas instancias bajo un liderazgo femenino, permitirá que las políticas municipales con perspectiva de género sean impulsadas desde la experiencia y la visión de quienes han vivido en carne propia las desigualdades estructurales y las barreras que aún persisten en nuestra sociedad.

“No se trata de una medida simbólica, sino de una acción concreta para fortalecer la agenda de derechos de las mujeres en los municipios. Con esta reforma, se avanza en la construcción de gobiernos municipales más inclusivos y responsables, donde la voz de las mujeres deje de ser una excepción y se convierta en un principio rector de la toma de decisiones”, expuso el legislador.

Por último, el coordinador del Partido del Trabajo, recalcó que con esta reforma el Congreso del Estado de Michoacán tendrá la oportunidad histórica de reafirmar su compromiso con la igualdad de género y con la participación efectiva de las mujeres en la política municipal.

“Hacerlo es reconocer que la democracia no puede existir sin la presencia activa de las mujeres en los espacios de poder y que el fortalecimiento de la justicia social comienza desde lo local, desde los municipios, desde las comunidades donde cada mujer debe ser escuchada, representada y protegida”, concluyó.