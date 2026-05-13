Morelia, Mich.- Miércoles 13 de mayo de 2026.- Un incendio de casa habitación se registró durante la tarde de este miércoles en la colonia Ampliación La Soledad, ubicada al norte de la ciudad de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El siniestro tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Primer Congreso Constituyente. Fueron vecinos de la zona quienes detectaron el humo y las llamas, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Posteriormente acudieron bomberos municipales y elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron el fuego y lo sofocaron por completo.

AGENCIA RED 113