Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Fortalecer las capacidades de quienes imparten justicia es fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial de Michoacán, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria durante la clausura del Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes y la entrega de certificaciones por convocatoria específica, donde destacó que la profesionalización permanente de las personas juzgadoras y del personal es indispensable para garantizar una mejor atención a quienes acuden en busca de justicia.

Gama Coria reconoció el compromiso de quienes concluyeron este proceso formativo al señalar que “quienes están recibiendo su certificado tienen un compromiso real con la impartición de justicia”. Añadió que esta certificación, así como todas las capacitaciones, son herramientas para dar buenas cuentas a los justiciables y subrayó que la certificación garantiza una aplicación especializada de la ley, al fortalecer los conocimientos, habilidades y criterios técnicos de las personas impartidoras de justicia, particularmente en una materia tan sensible como la justicia integral para adolescentes.

La entrega de 76 certificados corresponde tanto a la acreditación del Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes, como al proceso derivado de la Convocatoria para la Certificación y Renovación de Certificaciones.

El diplomado estuvo dirigido a magistradas y magistrados de Sala Penal, así como a juezas y jueces en materia penal; se desarrolló del 9 de enero al 16 de mayo de 2026, con una duración de 130 horas, bajo una modalidad híbrida, presencial para quienes laboran en Morelia y virtual para quienes se desempeñan en el interior del estado.

A lo largo del programa académico se abordaron temas fundamentales para la impartición de justicia especializada, entre ellos la psicología del adolescente en el contexto de la justicia integral, los principios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la argumentación jurídica, el derecho convencional, así como la actuación judicial en las distintas etapas del procedimiento y los medios de impugnación, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y jurisdiccionales de las personas participantes.

En la ceremonia estuvieron presentes el licenciado Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y quien preside el Comité de Certificación; la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guizar, integrante del OAJ y presidenta de la Comisión de Carrera Judicial; la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y del OAJ; el licenciado Gustavo Adolfo Mendoza García, integrante del OAJ; Daniela de los Santos Torres, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes; y Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial.

Con acciones como esta, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como con la consolidación de una impartición de justicia cada vez más cercana, eficiente, especializada y profesional.