En el marco del encendido de luces del Senado de la República con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+, la Humanista Michoacana Celeste Ascencio afirmó que la construcción de un México más justo pasa por garantizar el acceso pleno a los derechos humanos para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Durante el acto encabezado por la presidenta del Senado, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, y la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, Ascencio sostuvo que el encendido de luces representa mucho más que un acto simbólico.

“Hoy iluminamos una convicción: que en el Humanismo Mexicano ninguna persona debe volver a esconder quién es para poder vivir en libertad. Un país verdaderamente democrático se mide por la dignidad con la que viven todas las personas.”

La senadora con licencia recordó que el movimiento por los derechos de las poblaciones LGBTTTIQA+ ha sido resultado de décadas de organización social y resistencia, y destacó que la Cuarta Transformación ha permitido convertir muchas de esas luchas en políticas públicas y en nuevos derechos.

Asimismo, recordó que en 2015 se convirtió en la primera secretaria estatal de Diversidad Sexual de Morena en Michoacán y que, posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la oportunidad de representar al pueblo de México como diputada federal.

“Cuando las personas históricamente excluidas llegamos a los espacios donde se toman las decisiones, la democracia se fortalece y los derechos avanzan.”

Celeste Ascencio destacó entre los avances alcanzados la incorporación de la educación sexual en la Constitución durante la reforma educativa de 2019, así como el reconocimiento de las familias diversas y la prohibición de las llamadas terapias de conversión, al tiempo que señaló que aún existen retos pendientes, como la reforma al artículo primero constitucional.

También advirtió sobre los riesgos que representan los discursos de odio y las campañas de desinformación impulsadas por grupos conservadores.

“No podemos permitir que la desinformación, las agendas antiderechos o la ultraderecha pretendan arrebatarnos conquistas que han costado años de lucha social.”

Durante su intervención dirigió un mensaje a las niñas, niños, adolescentes y juventudes LGBTTTIQA+.

“No están solas, solos o soles. Su vida tiene valor. Su identidad merece respeto y sus sueños forman parte del futuro de México.”

Celeste Ascencio recordó que la primera vez que intervino en el Senado fue siendo diputada federal, invitada por la entonces senadora Citlali Hernández Mora para hablar sobre diversidad sexual y de género, y expresó que cerrar este ciclo desde esa misma tribuna representa un momento profundamente significativo.

Asimismo, compartió una experiencia reciente en un programa de análisis político en Michoacán, donde su orientación sexual fue utilizada para referirse a ella por encima de su trayectoria y trabajo legislativo.

“Cuando una persona sigue siendo definida antes por un prejuicio que por su trabajo, entendemos que la igualdad jurídica todavía tiene que convertirse en igualdad cultural.”

La Humanista Michoacana subrayó que el pueblo de México ha demostrado que vota por perfiles comprometidos y con resultados.

“Tengo el privilegio de haber sido la primera senadora de la República abiertamente lesbiana electa con una votación histórica en Michoacán. Eso demuestra que el pueblo no vota por prejuicios; vota por mujeres y hombres honestos, trabajadores y comprometidos con servir.”

Finalmente, refrendó su compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos desde cualquier espacio de responsabilidad pública.

“Esta lucha va mucho más allá de un partido político o de un cargo público. Mientras exista una persona discriminada, seguiremos respondiendo con organización, con dignidad y con más derechos. Porque el amor nunca ha sido una amenaza para México; lo que amenaza a una nación es la intolerancia.”