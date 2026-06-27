Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Los imponentes penachos, las increíbles máscaras, los vibrantes colores, la música y la representación de la Batalla de Santiago Apóstol llegarán este sábado a Zapopan, Jalisco, para compartir con miles de asistentes una de las manifestaciones culturales más representativas de Michoacán: la danza de los Tlahualiles de Sahuayo.

La cita es hoy 27 de junio a partir de las 16:00 horas, en el arco de ingreso a Zapopan. Desde ese punto partirá el recorrido hacia la Plaza de las Américas, donde continuará esta gran celebración llena de historia, identidad y orgullo michoacano, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En esta plataforma, los asistentes escucharán el tema oficial de la Danza de los Tlahualiles que fue estrenado oficialmente el pasado mes de agosto de 2025 en el mismo municipio de Sahuayo.

Esta activación cultural forma parte de las actividades especiales en el marco de la justa mundialista con sede en México y el estado de Jalisco. El encuentro representa una valiosa oportunidad para que visitantes nacionales e internacionales conozcan una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural de “el alma de México”.

La participación de los Tlahualiles de Sahuayo es resultado del trabajo impulsado por el alcalde de Sahuayo, Manuel Gálvez. Esta iniciativa busca proyectar la riqueza cultural de Michoacán en uno de los escaparates con mayor visibilidad internacional, fortaleciendo la promoción turística y el reconocimiento de las tradiciones que distinguen al estado.