Reformas a Ley Electoral reducen privilegios de altos funcionarios del INE, afirma presidente AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las reformas a la Ley Electoral reducirán los privilegios de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ganan más que el Ejecutivo federal y gozan de prestaciones a las que ningún trabajador del país accede, lo que representa el incumplimiento del artículo 127° constitucional.

“Primero, el sueldo, viáticos y demás, que está por encima de lo que gana el presidente, que es violatorio a la Constitución, al artículo 127, pero como se ampararon contra la Ley de Austeridad, mantienen esos sueldos, esos viáticos, ese es un privilegio adicional. Dos: el servicio médico privado, no es el Seguro Social, no es el ISSSTE, por eso digo que no son los derechos que tienen los trabajadores, la mayoría de los mexicanos”, explicó.

Al presentar el contenido de estas modificaciones electorales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, enfatizó que la iniciativa pondrá “fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral”.

Como anunció el Presidente de la República, hoy expuse en la Conferencia Mañanera el contenido de la Reforma Electoral, sobre la que tantas mentiras se han dicho.



México avanza hacia una democracia más sólida, sin privilegios ni burocracias doradas. pic.twitter.com/NGsG8sc8hu — Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 3, 2023

Se suprimen los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, así como dos fideicomisos específicos, contingencias laborales y el relativo a la administración de inmuebles.

“Estos fideicomisos, como todos, están en la opacidad; nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administra en estos fideicomisos; se incluye para que, en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal. En caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar”, explicó.

En conferencia de prensa matutina, el titular de la Segob indicó que, a partir de la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por primera vez se regula que solamente haya un organismo encargado de resolver las controversias durante una jornada electoral.

“Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral. Por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las Juntas Locales o las Vocalías Locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva del Instituto Nacional Electoral”, aclaró.

El titular de la Segob indicó que se reducirá el número de vocales de las Juntas Locales y las Juntas Distritales, quienes gozaban de salario y prestaciones administrativas superiores todo el año, aunque no se presentaran procesos electorales los 365 días.

El funcionario estimó una cancelación de mil 200 puestos de estas áreas. El personal que forma parte del Servicio Profesional Electoral será reubicado en otros departamentos o tareas del INE.

“El universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7-8 por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. (…) Se fortalece la relación laboral del resto de los empleados porque se compactan las áreas administrativas”, concluyó.

Sobre las Juntas Locales, detalló, se reducen de cinco a tres vocales, quienes percibían un ingreso mensual entre 50 y 70 mil pesos. Las Juntas Auxiliares, que tampoco funcionaban todo el año, pasan de cinco a un vocal.

“La tarea de ese vocal es auxiliar a las Juntas Locales; prácticamente el trabajo era mínimo y van también de salarios entre 45 mil y 70 mil pesos dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos”, planteó.