Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.- Con la aprobación de la reforma en materia ambiental, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de consideración moral con derecho a recibir un trato digno, enfatizó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López.

Explicó que con ella se establece que el respeto a la vida e integridad animal recae éticamente en los ciudadanos, y jurídicamente en las autoridades del estado, los municipios, los pueblos y las comunidades, quienes deberán garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales domésticos y silvestres.Méndez López subrayó que, al asignar la responsabilidad jurídica a todas las instancias de gobierno, el propósito es asegurar la aplicación efectiva de la ley para prevenir el sufrimiento, ya que queda prohibida la crueldad y el maltrato animal en el estado.

Detalló que con esta ley se incluye también el fomento de una cultura de cuidado responsable y atención directa a los animales en situación de abandono.Méndez López comentó que con esta reforma constitucional, que forma como parte de los compromisos establecidos en el Plan Morelos y ahora engarzado al Plan Michoacán, también se deberá preservar la vida e integridad de los diferentes animales, conforme a lo establecen las leyes federales y estatales en la materia.