Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- Tras dos años de estrategia ambiental entre federación, estado, municipios, comunidades indígenas y autogobiernos, se ha logrado recuperar 500 hectáreas de superficie del lago de Pátzcuaro, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario señaló que la prioridad ha sido recuperar las fuentes de abastecimiento que nutren a uno de los cuerpos de agua más importantes del país, de las cuales suman 89 hasta el momento, principalmente manantiales que se localizan en la cuenca del lago.

“En Ihuatzio vamos a rehabilitar tres manantiales para concluir los trabajos que se iniciaron el año pasado y a desazolvar su canal para que el agua de los manantiales llegue al lago. También vamos a dejar el canal de Erongarícuaro 100 por ciento libre y el de Chapultepec, que es el más grande, da 600 litros por segundo”, explicó.

Ramírez Bedolla detalló que para ello se utilizará, durante los primeros días de febrero, maquinaria especializada, y que además se emplearán de manera temporal, a partir de marzo, a mil habitantes de las comunidades aledañas a la cuenca del lago de Pátzcuaro para realizar labores manuales.

“Son 500 hectáreas de superficie las que se han recuperado. Ha ayudado mucho la lluvia, pero también las intervenciones, las obras hídricas y la limpieza de canales ayudan a que la preservación del lago sea permanente. El río Guani, es pequeño, pero es el único afluente del lago de Pátzcuaro que también está siendo atendido”, aportó.