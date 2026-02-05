Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- El presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, se refirió a la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la entidad, donde sostendrá reuniones para evaluar los avances del Plan Michoacán, especialmente en materia de seguridad. El dirigente consideró relevante que la revisión se realice en territorio. “Qué bueno que la presidenta venga a Michoacán y revise personalmente cómo van las cosas; siempre será positivo que se dé seguimiento directo a lo que ocurre en el estado”, expresó.

Durante la rueda de prensa semanal, Ocampo recordó que desde el anuncio del Plan Michoacán se insistió en que debía existir evaluación constante y resultados visibles. “Lo dijimos desde el inicio: lo más importante no es el anuncio, sino el seguimiento. Que no se quede en discurso, que se vea en acciones concretas y en cambios reales para la gente”, señaló, al subrayar la necesidad de que los distintos ejes del plan tengan avances medibles.

En ese contexto, el dirigente estatal habló sobre la situación de seguridad y advirtió que la extorsión continúa afectando a diversas regiones. “Aunque pueda haber presencia de más elementos y algunas detenciones, el cobro de cuotas sigue lastimando a comerciantes y productores. Hay comunidades donde prácticamente se paga por todo, y eso no puede normalizarse”, afirmó. Añadió que este fenómeno requiere una estrategia basada en inteligencia para desarticular las redes que operan desde lo local.

Por último, Ocampo indicó que el PRD Michoacán mantendrá una postura institucional y de seguimiento frente a las acciones que se implementen. “Nosotros vamos a acompañar lo que beneficie a las y los michoacanos, pero también vamos a señalar lo que todavía duele. Nuestro papel es estar atentos y cerca de la gente”, concluyó, al reiterar que el partido continuará con su trabajo territorial en distintos municipios del estado.