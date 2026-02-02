Morelia, Michoacán, 02 de febrero de 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, sostuvo una reunión de carácter institucional con el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante la cual destacó la disposición y apertura mostradas por la Fiscalía para consolidar acciones orientadas al fortalecimiento de la procuración de justicia en la entidad.

El legislador perredista puntualizó que, ante los retos que enfrenta el estado, es fundamental cerrar filas con las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Durante la reunión, reconoció el esfuerzo que realiza la Fiscalía para modernizar sus procesos y brindar una atención más profesional a la ciudadanía.

“Coincidimos plenamente en la visión sobre la necesidad de una justicia más humana y eficiente. Reconocemos la voluntad institucional para escuchar nuestras inquietudes legislativas. Estamos convencidos de que, a través de la colaboración respetuosa, daremos mejores resultados a las y los michoacanos”, expresó el legislador.

Finalmente, Octavio Ocampo reafirmó su compromiso desde el Congreso local para ser un aliado en la construcción de presupuestos y leyes que doten a la Fiscalía de las herramientas necesarias para cumplir su noble misión de brindar certeza y justicia a la sociedad.