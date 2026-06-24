Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2026. “Tenemos excelentes juezas y jueces; son personas preparadas, talentosas, con claridad sobre la realidad social y las necesidades de las y los justiciables”, expresó el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, al reconocer la preparación y compromiso de las y los juzgadores del Poder Judicial de Michoacán, destacando que su labor es fundamental para la institución y para brindar una atención completa a la ciudadanía.

Lo anterior en el marco de la realización del Conversatorio Interinstitucional de Buenas Prácticas en Materia Civil y Familiar entre juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán y personal del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, que tuvo como propósito fortalecer el diálogo, el intercambio de experiencias y la coordinación entre las instituciones que intervienen en la impartición de justicia.

El magistrado presidente señaló que estos espacios permiten intercambiar puntos de vista jurídicos y fortalecer la impartición de justicia desde las distintas responsabilidades que desempeñan las personas juzgadoras y defensoras públicas, siempre con la misión de atender a quienes acuden a los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la preparación institucional ante la próxima implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya fecha continúa en análisis a nivel federal. Indicó que, independientemente de que se modifique o no el plazo previsto, las instituciones deben continuar avanzando en la capacitación y adecuación de sus procesos.

En este sentido, destacó que el Órgano de Administración Judicial ha dado pasos importantes para la transformación de la justicia, entre ellos la creación de un Juzgado Digital, modelo que podrá replicarse en otros distritos o regiones judiciales.

Por su parte, la magistrada Monserrat Pérez Marín, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y coordinadora de la Comisión Multidisciplinaria para la implementación del CNPCyF, señaló que el conversatorio busca crear un espacio de diálogo y aprendizaje compartido entre quienes participan cotidianamente en la impartición de justicia.

Explicó que la implementación del nuevo Código representa una oportunidad para repensar prácticas, fortalecer capacidades institucionales y consolidar mecanismos de coordinación que permitan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante el encuentro participaron por parte de la institución las juezas y jueces de Morelia: Alejandro Rafael Vargas Nieto, titular del Juzgado Primero Oral Familiar; Judith González González, titular del Juzgado Auxiliar en materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género; Krishna Gandy Medina Uribe, titular del Juzgado Segundo Civil; y Jorge Luis Reséndiz Reyes, titular del Juzgado Cuarto Civil; así como defensoras y defensores públicos, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas, a fin de generar insumos para el fortalecimiento institucional y los trabajos de implementación del nuevo modelo de justicia.

También estuvieron presentes Felipe Morales Correa, director general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado; Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial; Galicia López Aguilera, subdirectora de Investigación y Capacitación del Instituto de la Defensoría Pública del Estado; y Elia Deyanira Chávez Gutiérrez, coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Civil, Familiar y Mercantil.