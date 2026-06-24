Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el proceso interno para seleccionar a quien encabezará la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional debe convertirse en un ejercicio de unidad, entendimiento y fortalecimiento colectivo rumbo a los próximos retos políticos y electorales de la entidad.

“El proceso que inicia no debe entenderse como una disputa entre adversarios, porque dentro de Morena no somos enemigos. Somos compañeras y compañeros que provenimos del mismo movimiento de izquierda, compartimos principios, defendemos el proyecto de la Cuarta Transformación y tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos por encima de cualquier aspiración personal”, señaló.

Jesús Mora destacó que la convocatoria garantiza reglas de paridad, austeridad y disciplina institucional, además de prohibir el uso de recursos públicos y las campañas costosas. Explicó que estos lineamientos permiten que la definición se desarrolle con orden, equidad y apego a los principios que distinguen a Morena de los partidos tradicionales.

“El diálogo debe prevalecer en cada etapa. Todas las expresiones tienen derecho a participar y ser escuchadas, pero también tienen la responsabilidad de cuidar al movimiento. Quien resulte elegido deberá representar a todas y todos, no solamente a un grupo, porque la transformación necesita organización territorial, generosidad política y capacidad para construir acuerdos”, sostuvo.

El dirigente estatal llamó a las y los participantes a conducirse con respeto, serenidad y compromiso con el proyecto colectivo. “Morena es mucho más grande que cualquiera de nosotros. La unidad no significa pensar igual en todo, sino reconocer que nos une una causa superior: defender la soberanía nacional, profundizar la transformación y garantizar que Michoacán siga avanzando con el pueblo como protagonista”, concluyó.