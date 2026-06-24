Morelia, Michoacán; 24 de junio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) realizó trabajos de reparación en dos puntos de la colonia Lomas del Sur, atendiendo reportes ciudadanos que representaban afectaciones para la red sanitaria.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que la atención oportuna a cada reporte ciudadano es fundamental para garantizar servicios eficientes en toda la capital michoacana.

En la avenida Atécuaro, personal especializado del Departamento de Alcantarillado y Saneamiento llevó a cabo la reparación de la red general sanitaria, misma que presentaba un colapso que provocaba socavones y saturación en el sistema durante cada episodio de lluvia.

Con esta intervención se restablece el correcto funcionamiento de la infraestructura y se reducen riesgos para las y los habitantes de la zona.

De igual forma, en la calle Lomas del Chirimoyo, se rehabilitaron tres metros de red sanitaria que se encontraban totalmente colapsados por la presencia de raíces, situación que impedía el libre flujo de las aguas residuales. Gracias a estos trabajos se mejoró la operación del sistema y se previenen futuras afectaciones.

Estas acciones son parte de la administración encabezada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, orientada a mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio, para mejorar los servicios públicos y así construir el mejor lugar para vivir.