Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- Tras reconocer la coordinación de autoridades federales y estatales en la detención del presunto implicado en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch para avanzar en el esclarecimiento de este hecho.

Compartió que, junto con las fuerzas armadas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal, las labores interinstitucionales en materia de inteligencia han generado buenos resultados en las investigaciones, lo que cierra paso a la impunidad.

El mandatario manifestó que se mantiene un seguimiento firme a las acciones que ejecutan de forma conjunta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal.

Por lo que reiteró la disposición para trabajar coordinados y en comunicación permanente con las autoridades para combatir la violencia y sus factores, preservando la tranquilidad y paz que demanda la ciudadanía.