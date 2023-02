Recibe Complejo Deportivo Bicentenario, Selectivo Estatal de Atletismo 2023

Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2023.- La pista sintética “Ernesto Canto” del Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia, brillará durante el presente fin de semana, al ponerse en marcha el Selectivo Estatal de Atletismo, con miras a los Juegos Nacionales CONADE 2023, que para esta disciplina tendrá como sede la ciudad de Villahermosa, Tabasco en el mes de junio próximo.

En la búsqueda por conformar el representativo estatal que asista a la máxima justa del deporte amateur en el país, el Gobierno de Morelia a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), colaboró con la Asociación Estatal de Atletismo en la entidad, en el afán de contar con un espacio digno para el desarrollo del selectivo.

“Para el Gobierno de Morelia e IMCUFIDE, siempre será un placer y un honor, el poder colaborar con el desarrollo atlético de las y los niños y jóvenes morelianos que asistan a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Por tal motivo colaboramos con la sede; una pista que recientemente albergó el Nacional de Atletismo, selectivo para el mundial en los Estados Unidos, avalado por la World Athletic”, destacó la titular de IMCUFIDE, Verónica Zamudio Ibarra.

Este selectivo reúne en el Complejo Deportivo Bicentenario, a alrededor de 350 participantes de los municipios de:Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Quiroga, Zacapu, Zamora, La Piedad, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Buenavista, Lázaro Cárdenas y desde luego Morelia, entre otros, quienes se medirán en las categorías, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Libre, en las ramas varonil y femenil..

El programa de competencias, dio inicio este sábado en punto de las 08:00 de la mañana, en el que se incluyen pruebas de pista como los 100, 200, 400, 800, mil 500, 3 mil, 5 mil y 10 mil metros planos, así como 100, 200 y 400 metros con vallas y 3 mil metros con obstáculos; además de campo como: Lanzamiento de jabalina y martillo, impulso de bala, salto de longitud y de altura.

La etapa macro regional, se desarrollará en el mes de mayo, en la Ciudad de México, mientras que la disciplina en los Juegos Nacionales CONADE 2023,se verificará en Tabasco, en el mes de junio.