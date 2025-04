Recibe 76 Legislatura propuesta de iniciativa de manos de colectivo de periodistas

Morelia, Michoacán, a 10 de abril del 2025.- Como parte de un Congreso del Estado de puertas abiertas, en donde las y los diputados escuchan a los diferentes sectores de la sociedad; este jueves, legisladoras y legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), así como del Comité de Comunicación Social, sostuvieron un encuentro con un grupo de periodistas del colectivo “Ni uno más”, quienes presentaron y entregaron una propuesta de iniciativa.

En dicha reunión, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso del Estado, dijo que la iniciativa presentada es bien recibida y que se le dará el trámite legislativo que corresponde y así, darle puntual seguimiento en comisiones.

“Desde que esta 76 Legislatura inició, hemos estado con la apertura a la ciudadanía para recibir todas las iniciativas que han llegado aquí al Poder Legislativo, pero ésta en particular es de suma importancia porque tiene que ver con medidas no sólo de sanción, sino que lo que queremos es que no ocurra, que se prevengan estas conductas que se pretenden tipificar como delictuosa”, aseveró.

En su intervención, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la JUCOPO, señaló que en ningún caso debe existir impunidad, “y cuando se trata de comunicadoras y comunicadores que hacen su trabajo, independientemente de si les guste o no, hay que cuidar el ejercicio periodístico y la integridad de quienes lo hacen”.

Por su parte, la legisladora Belinda Iturbide Díaz, presidenta del Comité de Comunicación Social de la 76 Legislatura, manifestó que todas y todos los periodistas tienen el respaldo de las y los diputados para darle seguimiento a la iniciativa presentada, “escuchamos la voz de ustedes, su voz cuenta, se le dará el seguimiento puntual en comisiones y ustedes como periodistas siempre tendrán las puertas abiertas para escucharlos, acompañarlos y apoyarlos”, finalizó.

De la misma forma, la vocera del colectivo “Ni uno más”, Patricia Monreal, detalló que con la iniciativa que presentaron y que denominaron “Ley Mauricio” en honor al periodista Mauricio Cruz Solís, asesinado en días pasados en el municipio de Uruapan, buscan que se frene la impunidad y se sancione el discurso de odio institucional y con ello proteger la integridad de quienes ejercen el periodismo.