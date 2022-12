Rechazaron la Reforma Electoral del pueblo, pero se olvidan que la gente ya despertó: Juan Pablo Celis

Morelia, Michoacán; 07 de diciembre del 2022.- El dirigente estatal morenista, Juan Pablo Celis Silva, lamentó que los opositores al cambio verdadero, no entiendan que la democracia se construye con los anhelos del pueblo, no con intereses de una élite clasista que cree que la gente no tiene derecho a opinar, ni a ser escuchada.

“No quieren la voz del pueblo, rechazaron que la gente tenga más participación, pero el compromiso con el mandato ciudadano se hará, se mantendrán ahorros para el bienestar del pueblo, ésta lucha continúa hasta lograr una verdadera democracia participativa”, expresó Celis Silva.

“Los conservadores se opusieron a que se terminaran los lujos, las excentricidades y los privilegios de la burocracia electoral y a que los partidos políticos recibieran menos recursos; votaron por seguir teniendo legisladores plurinominales que solo representan los intereses individuales y no el bienestar colectivo”, expresó Celis Silva.

El dirigente morenista, enfatizó en que los que se oponen a la transformación siguen defendiendo lo indefendible, pero destacó que el pueblo ya despertó y se dio cuenta de la hipocresía y la simulación por parte de los sectores más conservadores de este país.

“Los opositores votaron en contra del derecho a una democracia verdadera; votaron en contra de consejeros responsables y al servicio del pueblo, sin embargo, prefirieron seguir manteniendo a una camarilla de corruptos al servicio de unos cuantos”.

No obstante, Celis Silva, concluyó mencionando que, con la reforma electoral a las leyes secundarias, se lograrán ahorros por más de 3 mil 500 millones de pesos.