La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Michoacán, puso en marcha el Programa de Conservación Rutinaria 2026, mediante el cual se dará mantenimiento a más de 2 mil 235 kilómetros de la Red Carretera Federal libre de peaje en el estado.

El programa contempla trabajos en 13 rutas estratégicas que fortalecerán la conectividad regional y la seguridad vial en Michoacán. Con estas acciones se beneficiará directamente a 430 mil 506 habitantes de 54 municipios.

La ejecución del programa impulsará la creación de 250 empleos directos y 150 empleos indirectos.

Entre las labores más relevantes que se realizarán destacan:

Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica

Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos

Limpieza de cunetas y contracunetas

Desyerbe y desmonte

Limpieza de canales y alcantarillas

Dichas acciones iniciaron a finales de enero y se prevé que concluyan a mediados de mayo, con lo cual se reforzará la seguridad en la red carretera federal libre de peaje.

Las rutas donde se llevarán a cabo trabajos son:

Ruta 14.- carretera: Morelia – Uruapan

Ruta 15.- carretera: Toluca – Morelia, Morelia – Guadalajara,

Ruta 35- carretera: Zamora – Guadalajara

Ruta 37.- carretera: Zamora – La Piedad, La Piedad – T. Carapan

Ruta 37.- carretera: Carapan – Playa Azul

Ruta 43.- carretera: Morelia – Salamanca

Ruta 51.- carretera: Zitácuaro – Cd. Altamirano

Ruta 90.- carretera: Irapuato – Guadalajara

Ruta 110.- carretera: Jiquilpan – Colima

Ruta 120.- carretera: Quiroga – Tepalcatepec

Ruta 126.- carretera: Atlacomulco – Morelia

Ruta 200.- carretera: Playa Azul – Manzanillo.

La SICT recomienda a las personas usuarias a tomar previsiones durante sus traslados, respetar límites de velocidad, atender señalamientos y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Centro SICT Michoacán.