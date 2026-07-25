Como parte de los trabajos permanentes de mejora de la documentación electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), del Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo una evaluación técnica de los diseños preliminares de las boletas para la elección de Magistradas y Magistrados de Circuito, así como de Juezas y Jueces de Distrito.

Con la leyenda “Conoce la propuesta de la boleta del Poder Judicial de la Federación y practica tu voto”, personal del Departamento de Documentación Electoral de la DEOE invitó a servidoras y servidores del Instituto a compartir sus experiencias respecto del ejercicio de su sufragio en un prototipo de boletas electorales.

La actividad consistió en una simulación controlada de votación, con fines exclusivamente técnicos, cuyo objetivo fue recopilar evidencia sobre la funcionalidad, claridad y usabilidad de las propuestas de diseño, a fin de fortalecer, en su caso, la versión final de boleta, cuyo nuevo diseño busca ser más amigable y sencillo para el electorado, permitiendo que las y los ciudadanos analicen primero cuál podría ser su preferencia de votación y, enseguida, ejercer su sufragio con la mayor facilidad.

Asimismo, el tamaño de las boletas variará según el número de especialidades a elegir: en caso de ser hasta cinco, se utilizará el formato media carta; si fueran más de cinco, se consideraría el tamaño carta para asegurar la compatibilidad con las plantillas braille.

Este tipo de ejercicios forma parte de las actividades de diseño y validación que el INE desarrolla de manera previa a la aprobación de la documentación electoral y responde a criterios de mejora continua, evaluación de la experiencia de las personas usuarias y generación de evidencia técnica para la toma de decisiones.

También permitió conocer la primera impresión de la ciudadanía por medio de cuestionarios, donde se identificó que, al reducirse el número de opciones en la boleta, las personas participantes tuvieron mayor facilidad para analizar y definir su preferencia de votación. 2

Los hallazgos del ejercicio se traducirán en decisiones documentadas y se integrarán en un informe técnico que sustentará, con evidencia, aspectos como la comprensión de las instrucciones de votación; la identificación de especialidades y candidaturas; la legibilidad de los elementos gráficos; la funcionalidad del uso de colores y de la distribución de la información; los tiempos requeridos para emitir el voto y las incidencias o dudas que pudieran asociarse al diseño de las boletas.

Es relevante recordar que, conforme a la reforma constitucional vigente, el escrutinio de los votos de la próxima elección del Poder Judicial de la Federación se realizará directamente en las casillas y no en los Consejos Distritales, lo que representa un cambio significativo en la dinámica de la Jornada Electoral.