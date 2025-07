Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2025. Con el objetivo de mejorar el acceso y la eficacia de los mecanismos de justicia para niños y niñas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en coordinación con el Congreso del Estado, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Michoacán, UNICEF México y la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, realizó el “Foro Internacional sobre el Derecho de la niñez al acceso a la Justicia. Cuidado de las infancias y adolescencias”.

Al dar la bienvenida, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que las infancias son el hoy y el ahora y que todos los órganos del Estado deben velar porque sus derechos se respeten, tanto por las autoridades como por los particulares.

Se pronunció para que de forma inmediata se legisle y se otorguen recursos financieros a un sistema nacional y estatal de ciudados y de apoyos a las infancias y adolescencia.

Agregó que desde la vida adulta, no se ha entendido ni acondicionado las instituciones para atender la vida y desarrollo de las infancias y adolescencias, y que no se debe perder de vista que cualquier cantidad destinada a atender estos temas no constituye un gasto, sino una inversión, porque infancias y adolescencias felices, generan adultos que actúan en paz y positivamente.

Añadió que la operación del sistema de infancias y adolescencias es muy complejo y requiere de personal capacitado y evaluado de forma permanente y, sobre todo, empático y sensible, ya que atender a niñas y niños, se erige como una verdadera vocación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, resaltó la importancia de contar con este tipo de espacios dedicados al análisis y que éste contribuya a cambiar las prácticas y creencias equivocadas, por aquellas que se aborde desde la perspectiva de las infancias.

Al hacer uso de la palabra, Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, habló de la deuda histórica que los 3 órdenes de gobierno y los organismos autónomos tienen con las infancias, aunque reconoció que en Michoacán se ha avanzado en temas como el de la adopción.

El consultor Internacional Juan Martín Pérez García, dijo que el Foro constituye un esfuerzo interinstitucional en el que seguramente se generaran respuestas a favor de niñas, niños y adolescentes

En su turno, Daniela de los Santos, titular del SIPINNA, dijo que es necesario fortalecer las procuradurías de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, pues este grupo etario es el que sufre constantemente violencia, agresiones y abusos.

Agregó que la importancia de realizar este foro radica en la participación de Niñas, Niños y Adolescentes ya que, en este caso, serán los adultos quienes escuchen lo que piensan, lo que viven y lo que necesitan.

Por su parte, el representante de UNICEF en México, Eduardo Lugo, dejó claro que son las niñas, los niños y los adolescentes quienes deben estar en el centro de la discusión pública, por lo que las instituciones deben actuar con perspectiva de infancias.

La diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencias, del Congreso del Estado, se refirió a los retos y desafíos que representa la atención a las infancias.

Habló de que los temas de salud, educación y desarrollo social deben abordarse de desde una perspectiva de infancias.

El foro dio inicio con la conferencia magistral “Perspectiva de infancia e intersección de derechos para el acceso a la justicia: Desafíos y oportunidades de la Observación General 27”, a cargo de Benoit van Keirsbilck, integrante del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

El panel ¿A qué suena la justicia?, contó con la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes expresaron sus inquietudes, entre las que resaltaron: la ausencia de escucha por parte de los adultos; el maltrato por parte de maestras y maestros; los pocos espacios que existen para expresarse; los abusos sexuales; el que sus quejas y demandas no sean tomadas en cuenta, e incluso, se refirieron a la poca atención que les prestan sus propias familias.

La mesa de trabajo “Hacia una definición actualizada del acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes”, tuvo como moderadora a Luz del Carmen Godínez González, con la participación del ecuatoriano Nicky Bravo, coordinador de Posgrados de Derecho en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Ecuador; José Alberto Martínez Cárdenas, del Sistema DIF Michoacán; Santiago Herrera Díaz, de UNICEF México; Elvia Godínez Aguilar, presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte del Congreso del Estado; Ana Vanessa Caratachea Sánchez, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso del Estado; Mario Alberto García Herrera, Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado; Carmen Nambo, representante de los Cadi de Morelia.

Para tratar el tema de “Adaptación de procedimientos judiciales y consuetudinarios”, se realizó la mesa “El cambio de paradigma y ética profesional de las y los litigantes en procesos jurídicos que involucran a niñas y niños”.

Se abordó también la temática de “¿Cómo diseñar mecanismos de participación infantil en las familias con vida judicializada?”.

El segundo panel estuvo dedicado a hablar de los “Desafíos institucionales para superar las barreras para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes”.

La jornada de trabajo concluyó con la conferencia “Resolución 5/23 de la CIDH para la participación infantil aplicada en procesos judiciales sin revictimización”, a cargo de Esmeralda Arosamena, ex Presidenta de la CIDH y Relatora de derechos de la niñez

Los puntos relevantes, resultado del foro se refieren a la urgencia de erradicar la visión adultocentrista; generar políticas públicas que permitan saldar las deudas históricas que el Estado Mexicano tiene con Niñas, Niños y Adolescente; visibilizar a las niñeces; estar conscientes de que las niñas, niños y adolescentes son ciudadanos desde su nacimiento, y por lo tanto, les corresponden todos los derechos, y, finalmente, se ponderó la necesidad de contar con un Sistema Judicial sensible y especializado.

En el encuentro se exploraron también, diversos mecanismos para la solución de violaciones de derechos, incluyendo sistemas judiciales, métodos alternativos de resolución de conflictos, mecanismos internos de reclamación y sistemas de justicia comunitarios, mismos que deben ser evaluados y adaptados para responder adecuadamente a las necesidades y derechos específicos de la niñez.

Las y los representantes de dependencias de gobierno y organismos autónomos, se comprometieron a promover mejores prácticas en la región, mediante la difusión de conocimientos y la publicación de un libro con 10 artículos de expertas y expertos nacionales e internacionales participantes del Foro.