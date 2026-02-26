Tarímbaro, Mich.- Jueves 26 de febrero de 2026.- Un incendio de pastizal se salió de control y alcanzó a dañar dos vehículos, así como parte de un domicilio en la comunidad de Uruétaro, perteneciente al municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que únicamente hubo daños materiales.

El hecho se registró durante la tarde de este jueves en la calle Arroyo del Cuérvero Oriente. Algunos vecinos intentaron controlar las llamas, pero estas acrecentaron y llegaron hasta algunos árboles y palmeras.

La situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente arribaron bomberos municipales, quienes combatieron la quemazón para evitar que se propagara a otras áreas y consumiera en su totalidad la citada vivienda.

Luego de varios minutos, los bomberos consiguieron sofocar el fuego. En las labores de auxilio también participaron elementos policiales. Las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

Las autoridades recomendaron a la población evitar tirar basura en terrenos baldíos, no arrojar colillas de cigarro encendidas y, en caso de intentar realizar quemas controladas de maleza, solicitar asesoría a expertos de Protección Civil.