Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025. Con el objetivo de garantizar una verdadera defensa a quienes buscan justicia, la Comisión de los Derechos Humanos de Michoacán abrió un Módulo de Atención Ciudadana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, lo que constituye una acción sin precedentes.

En el acto, el ombudsperson, Josué Mejía, dijo que ante la crisis de credibilidad por la que atraviesan los organismos defensores de derechos humanos, es urgente transformar a la CEDH Michoacán en una verdadera defensoría del pueblo, que alce la voz, que defienda, que acompañe a las víctimas hasta el final y que busque la reparación del daño.

Agregó que el hecho de establecer una representación de la CEDH en la Fiscalía es un mecanismo que garantiza una verdadera defensa a quienes buscan justicia, una acción que asegura la salvaguarda de los derechos humanos y que facilita el acceso a la justicia.

Con esta acción, avalada por la firma de un convenio de colaboración, tanto la Fiscalía como la CEDH se comprometieron a salvaguardar, de manera conjunta, los derechos humanos y a facilitar el acceso a la justicia, hasta lograr un efecto transformador en el que las y los ciudadanos sientan que sus derechos son respetados.

En referencia a la alianza establecida a través del convenio, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, dijo que uno de los objetivos principales es fortalecer la interrelación y la cooperación entre ambas instituciones, para elaborar estrategias integrales que fortifiquen la cultura de los derechos humanos.

Agregó que es necesario recuperar la confianza de las personas en las instituciones impartidoras de justicia, en las que el tema de los derechos humanos es primordial, pues toda víctima requiere de orientación y acompañamiento, por lo que contar con una Visitaduría en la Fiscalía asegura una atención pronta, especializada y apegada a derecho.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, dijo que algunas de las funciones del organismo son: la vigilancia del respeto a los derechos humanos, la investigación de posibles violaciones a los mismos, si éstas existen procurar la reparación del daño y exigir un trato digno, igualitario y con enfoque diferenciado.

El fiscal especializado en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gerardo Herrera, resaltó la importancia de generar acciones que permiten transitar a nuevos modelos de formación que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos.

Se refirió a la obligación que tienen, tanto la Fiscalía como la CEDH, de proteger, garantizar y difundir los derechos que tienen todas las personas, a fin de que la ciudadanía se sienta protegida, tratada con respeto, con igualdad y sin discriminación.

La firma del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, se enmarcó en la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, como una acción perceptible de cercanía con las y los michoacanos.