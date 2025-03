Que se actúe conforme a la ley sin importar quién sea el involucrado; señala Fabiola Alanís, en el caso de Silvano Aureoles

Morelia, Mich.- 02 de marzo de 2025.- La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Fabiola Alanís Sámano, al ser cuestionada, referente al arresto de tres ex servidores públicos, en la administración de Silvano Aureoles Conejo, así como supuesta detención del exgobernador de Michoacán, expresó que su movimiento ha luchado por hacer de México un país más democrático y justo, eliminando actos de corrupción y la impunidad.

En entrevista con medios de comunicación, también destaco que si las áreas ministeriales han integrado una investigación sobre desvío de recursos, está de acuerdo en que se actúe conforme a la ley y el derecho, sin importar quién sea el involucrado.

En cuanto a la posibilidad de que otros ex funcionarios o ex gobiernos estén involucrados, la diputada prefirió no especular y enfatizó que es parte de una estrategia nacional para actuar contra aquellos que se sirven del poder para fines personales.

Tras las declaraciones Antonio García, donde expresa que considera que esto es una persecución política en contra del exgobernador, la legisladora manifestó que no está de acuerdo y recordó que su movimiento es democrático y defensor de los derechos de todas las personas.

RED 113