El Puesto de Comando que coordina las acciones en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, responsable de las labores para la localización de los tres mineros, informa que se ha optimizado el sistema de achique mediante el montaje de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal.

Esta adecuación técnica incluyó la integración de un adaptador para doble descarga, al tiempo que se gestiona la incorporación de una tercera línea de conducción para incrementar el desfogue y optimizar los tiempos de evacuación hídrica en el área de trabajo.

Actualmente, el sistema sostiene un caudal de extracción de 9.5 litros por segundo, lo que equivale a un volumen desalojado de 34,200 litros por hora, manteniendo la estabilidad del flujo de salida de agua.

Se instalaron dos genéfonos al interior de la mina (dispositivos de telefonía sin necesidad de energía externa o baterías), para mantener una comunicación confiable entre los elementos del equipo de exploración.

Asimismo, continuaron las sesiones informativas con los familiares de los mineros para mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar.

Participan en estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del estado de Sinaloa, brigada USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., operadora de la mina Santa Fe.