Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2024.- Como parte de su modernización, el Planetario de Morelia restaurará su histórico proyector astronómico Mark IV Carl Zeiss. La pieza, que deslumbró a miles de visitantes por décadas, formará parte del nuevo museo del recinto.

“Es una pieza histórica, que valoramos mucho y tendrá un lugar muy especial en el nuevo museo del Planetario”, señaló Gustavo Adolfo Mendoza García, titular del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Agregó, que tras años de servicio, el Mark IV ha comenzado a evidenciar un desgaste natural de sus componentes mecánicos y ópticos. Aunque aún operable, su rendimiento ha disminuido a niveles que ya no permiten sostener la calidad de experiencia educativa que el Planetario busca ofrecer a sus visitantes.

Señaló, que el proyector no solo fue una herramienta de divulgación astronómica, sino también una puerta de entrada a la ciencia para generaciones enteras. “Su restauración y conservación como pieza de exhibición permitirá que siga inspirando, ahora desde su valor histórico y simbólico”, afirmó Mendoza García.

Agregó que, con la modernización del Planetario, donde se invierten más de 167 millones de pesos, se logrará un espacio de divulgación científica con tecnología de vanguardia; además que será un lugar que brindará una gran experiencia a las y los visitantes. El reemplazo del Mark IV por un sistema de proyección más moderno responde a la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y asegurar una experiencia innovadora para el público.

Con la restauración del proyector, se habilitará una nueva sección en el Planetario de Morelia dedicada a la historia de la astronomía y la tecnología de proyección estelar, donde el Mark IV ocupará un lugar central como símbolo de una época fundamental para el recinto, además su exhibición estará abierta a todo el público.