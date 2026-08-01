El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se alista para su tercera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y este viernes sostuvo un partido de preparación ante el equipo de Segunda División de los Reboceros que se desarrolló en suelo piedadense.

“Fue un juego interesante, La Piedad de Segunda División tiene muy buenos jugadores, su cuerpo técnico ya tiene mucha experiencia y nosotros, después de un mes de pretemporada, con bastantes cambios, han llegado muy buenos jugadores, también se fueron muy buenos y, obviamente, tenemos que encontrar en ese intermedio el 11 adecuado para poder trabajar en esta nueva temporada”, compartió el técnico Gustavo Farías.

Para el estratega nicolaita este primer juego de pretemporada fue importante para que sus dirigidos empiecen a ‘soltar las piernas’ luego del intenso trabajo físico que han realizado en estas semanas.

“Sacamos muy buenas conclusiones, el equipo tiene que seguir trabajando para conjuntarse, todavía falta un mes, es un camino largo para el cierre de la pretemporada. Este es el primer partido y se trataba de que los chavos vayan entendiendo qué es lo que busca el equipo, sin desesperarnos, sabiendo que tenemos que trabajar mucho y que la responsabilidad es muy grande”.

Finalmente, Farías Echenique confirmó que los Zorros tendrán más encuentros de preparación con el objetivo de llegar en buen ritmo al inicio de la nueva campaña de Liga TDP que, a falta de confirmación oficial, iniciaría a principios de septiembre.

“Vamos a seguir trabajando, pensando en el arranque del torneo, tenemos un mes, en esta semana que sigue tendremos varios partidos amistosos con Segundas y Terceras Divisiones en la Ciudad de México, después tenemos también otros que vamos a estar recibiendo en casa y al final estaremos hablando de que tal vez logremos 10 partidos de preparación”, precisó.