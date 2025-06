Morelia, Michoacán, 12 de junio de 2025.- La diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado para garantizar que la pensión alimenticia no se suspenda al concluir la carrera universitaria, sino hasta que los jóvenes obtengan su título y cédula profesional.

Explicó que la propuesta busca asegurar que los egresados tengan condiciones reales para incorporarse al mundo laboral y ejercer su profesión.

“¿De qué sirve estudiar y terminar una carrera si al final, por no poder costear un trámite, no se puede trabajar en lo que se estudió? No hablamos de comodidad, hablamos de una necesidad real”, señaló al explicar que este respaldo económico debe extenderse hasta que los jóvenes puedan valerse por sí mismos.

Según cifras del INEGI, solo 5 de cada 10 jóvenes logran titularse, lo que representa apenas el 22% de quienes acceden a educación superior. La diputada destacó que uno de los principales obstáculos es el costo del trámite de titulación y cédula, que puede superar los 19 mil pesos en instituciones privadas y también representar una barrera en las públicas.

La iniciativa no busca prolongar indefinidamente la obligación del deudor alimentario, sino establecer un plazo razonable para cerrar el proceso educativo. “Este es un acto de justicia para jóvenes que lo han dado todo para concluir sus estudios y que solo necesitan un poco más de respaldo para salir adelante”, enfatizó.

Vanhe Caratachea subrayó que esta reforma representa una inversión en el futuro de Michoacán, al permitir que más jóvenes se integren al mundo productivo con las herramientas legales y profesionales necesarias. “La educación no termina con el último examen, termina cuando se puede ejercer lo aprendido”, dijo.

Finalmente, llamó al Congreso a legislar con empatía y visión de futuro. “¿Queremos formar profesionales o solo estudiantes? Esta reforma tiene rostro, tiene historia, y es una oportunidad real de cambiar destinos”, concluyó.