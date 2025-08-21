Morelia, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- Conscientes de la necesidad de garantizar la atención adecuada a personas con adicciones y problemas de salud mental, la regidora del PRD Michoacán, Lucila Martínez, presentó ante el cabildo una propuesta para la creación de un marco regulatorio que supervise y regule el funcionamiento de los centros de rehabilitación, conocidos comúnmente como “anexos”.

La regidora señaló que en Morelia operan numerosos centros sin protocolos claros ni supervisión adecuada, lo que ha derivado en casos de violaciones a derechos humanos, negligencias médicas e internamientos forzados, afectando a personas y familias en momentos críticos.

“Sería irresponsable decir que no ha habido avances en esta administración municipal; sin embargo, también debemos reconocer que hay temas pendientes, y uno de ellos es la salud. Por eso llevamos esta propuesta al cabildo, para coadyuvar en la construcción de soluciones que atiendan esta problemática con seriedad y responsabilidad”, enfatizó.

Entre los puntos principales de la propuesta destacan la creación de una unidad técnica municipal especializada en inspecciones, la coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, la publicación de un padrón digital de centros autorizados y la habilitación de canales de denuncia ciudadana para dar seguimiento a irregularidades.